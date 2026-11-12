在巴西，交易商认为原本计划运往美国的俄罗斯柴油价格缺乏吸引力。据《莫斯科时报》援引彭博社报道，对巴西进口商而言，美国燃料的价格可能更低。

110万桶的报价

燃料进口商协会Abicom主席塞尔吉奥·阿劳若向彭博社表示，巴西进口商获得了至少四批俄罗斯柴油的报价，总量为110万桶，计划于本月交付。

如果巴西购买全部四批货物，其总量将几乎是该国10月从俄罗斯进口柴油量的两倍。交易商还向彭博社证实，他们在过去一周收到了此类报价，但与美国产柴油相比，这些价格并不具竞争力。

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油轮改变航向

巴西约三分之一的柴油需求依靠进口满足。年末需求通常会上升，因为农民使用燃料操作机械，运输商则运输化肥。

向巴西提出的这些货物，是美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯总统、侵略国总统弗拉基米尔·普京之间一项安排的一部分，特朗普于10月9日宣布了该安排。根据这项安排，俄罗斯原计划10月向美国及其他市场供应超过30万公吨燃料，11月再供应50万吨，此后不久供应100万吨。

在美国公司因制裁和法律风险拒绝购买燃料后，所有载有俄罗斯石油产品、正驶往美国的油轮都改变了航线。

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