巴西右翼参议员弗拉维奥·博索纳罗称自己被禁止离境后，其护照被注销。《布宜诺斯艾利斯时报》报道称，截至周二，没有博索纳罗离开巴西的官方记录，其下落仍不明。

周一，博索纳罗在社交媒体发布了一段视频，称最高法院一名法官禁止他离开巴西，并要求他交出护照。他表示将遵从该命令，但截至周二下午尚未这样做。

有关可能离境的声明

一名匿名警方消息人士告诉法新社，博索纳罗的护照已被注销。阿根廷国家安全部和该国移民机构也否认了当地媒体关于他据称已进入阿根廷的报道。

弗拉维奥·博索纳罗本人表示，要求他交出护照与其身在美国的弟弟爱德华多·博索纳罗的一番评论有关。选举前两天，爱德华多在一档美国播客中称，如果其兄弟败选，他会支持其离开该国。弗拉维奥·博索纳罗表示，他无意离开巴西，承诺交出护照，并为应对针对他的限制措施进行辩护。

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选举之后

45岁的博索纳罗在周日举行的总统选举中败给了现任国家元首路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦。他拒绝承认败选，表示打算在法庭上挑战选举结果，并抱怨投票时间延长以及竞选期间宣布的社会补贴。

据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，他所属的政党及其盟友承认了投票结果。法新社还记录到一支车队驶离博索纳罗位于巴西利亚的住所，但未能确定这名参议员是否在其中一辆车内。

巴西最高法院法官弗拉维奥·迪诺还单独指示警方调查博索纳罗竞选活动可能获得的外国资金，以及可能来自国外的干预，包括社交媒体操纵。

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