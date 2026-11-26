布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉表示，双方已在庭外解决了围绕朱莉出售其在法国酒庄Château Miraval股份的长期法律纠纷，该酒庄由两人共同购置。两位演员未披露协议条款。

据亚洲新闻台援引的声明称：“我们本着最符合家庭利益的原则在庭外解决了此事，并将不再对此发表评论。”声明还强调，媒体中匿名消息人士的评论既非来自他们，也非来自与他们关系密切的人士。

围绕Château Miraval的争议

在诉讼期间，朱莉将其在酒庄的股份出售给了Stoli Group旗下的一家实体，该集团生产Stolichnaya伏特加。皮特在法庭文件中称，这笔交易违反了一项约定，即双方必须事先同意此类决定。

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朱莉在反诉中指责其前夫怀有报复心。她此前还在法庭文件中表示，皮特拒绝收购她的股份，因为她不同意签署保密协议。她的法律团队认为，该文件旨在阻止有关涉嫌家庭暴力的公开声明。

离婚于2024年正式完成

皮特和朱莉育有六名子女，两人在维持了12年关系后于2016年分居。他们的离婚于2024年正式完成。这对夫妇在共同拍摄2005年电影《史密斯夫妇》后开始交往。

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