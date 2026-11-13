在美国总统唐纳德·特朗普发布有关伊朗的帖文后，布伦特原油周四上涨超过1%，至每桶约94美元。前一天，油价曾短暂跌破每桶90美元。正如OilPrice报道，在中东局势缓和预期以及美国斡旋的乌克兰与俄罗斯谈判背景下，布伦特原油价格较10月底每桶118美元的峰值累计下跌约20%。

经霍尔木兹海峡运输面临的风险

该媒体指出，近几周通过霍尔木兹海峡以及来自中东的石油供应已恢复至接近战前水平。与此同时，运输量增加并不意味着航运面临的危险已经降低。

据路透社援引华盛顿近东政策研究所的数据，10月霍尔木兹海峡地区记录到37起针对船只的袭击，这是自2月28日战争开始以来的最高单月数字。OilPrice写道，11月前十天至少有10艘船只遭到袭击。

国际能源署估计，截至10月中旬，使用大型油轮将一桶石油从波斯湾运往亚洲的成本超过37美元。这超过战前水平的五倍。该媒体评估称，高额保险费和运费继续推高石油出口成本。

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华盛顿与德黑兰的立场

特朗普在Truth Social的帖文中表示，美国不需要与伊朗达成协议。CNBC报道，此后布伦特油价升至每桶约94美元。此前，这位美国总统表示，目前不需要对伊朗发动新的打击，但美国必要时已准备好开展新的军事行动。

伊朗议长兼首席谈判代表穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫向半岛电视台表示，德黑兰正在等待华盛顿就启动和平谈判的七项条件作出回应。他列举的条件包括解除美国在阿曼湾的封锁、停止所有战线的敌对行动以及解冻伊朗资金。卡利巴夫还表示，霍尔木兹海峡的航运制度不会恢复至战前规则。

据Cyprus Shipping News引用的Signal Ocean数据，11月6日，波斯湾至中国航线上的超级油轮日收入约为129万美元，较一周前下降4.8%。不过，运价仍显著高于战争开始前。

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