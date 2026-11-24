2026年11月23日，布伦特福德在Gtech Community Stadium举行的英超比赛中以4比0大胜埃弗顿。正如天空体育报道所称，基恩·刘易斯-波特在上半场攻入两球，而詹姆斯·塔尔科夫斯基被罚下后，埃弗顿自第40分钟起少一人作战。

刘易斯-波特梅开二度

主队在上半场中段首开纪录：杰登·安东尼为刘易斯-波特创造机会，后者的射门经折射后越过了埃弗顿门将乔丹·皮克福德。四分钟后，刘易斯-波特再入一球。在一次任意球配合后，他的第一次射门被挡出，但这名球员再次射门，皮球又一次经折射改变方向。

上半场临近结束时，塔尔科夫斯基起初因对叶戈尔·亚尔莫柳克犯规而领到黄牌。VAR回看该事件后，裁判将处罚改为红牌罚下。

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下半场再进两球

下半场开始时，埃弗顿主教练大卫·莫耶斯派上杰克·格里利什。这是他在上个月未进入球队大名单后首次出场。不过，这并未改变比赛进程。

第67分钟，维塔利·亚内尔特从约25码外远射上角，为布伦特福德打入第三球。补时阶段，替补出场的法比奥·卡瓦略接应角球传中，将比分定格。凭借这场胜利，布伦特福德升至积分榜第六位，领先降至第九位的埃弗顿。

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