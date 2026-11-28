在曼彻斯特，布伦特福德自1937年以来首次在老特拉福德球场战胜曼联。卡勒姆·威尔逊攻入两球，而毛里西奥·波切蒂诺执教这家曼彻斯特俱乐部后的首场主场比赛以失利告终。BBC体育报道。

威尔逊梅开二度与比赛尾声的进球

威尔逊摆脱了莱尼·约罗后首开纪录，随后接丹戈·瓦塔拉的传球再次破门。第52分钟，这名前锋因伤被凯文·沙德换下，伤势性质尚未说明。

沙德在比赛尾声打入布伦特福德的最后一球。后卫克里斯托弗·阿耶尔也打入一粒迟到的进球。瓦塔拉助攻了首粒进球，并在接到米克尔·达姆斯高的传球后，将球传给威尔逊，后者在这次进攻中打入个人第二球。

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球员评分

BBC体育给布伦特福德球员的最高评分属于米克尔·达姆斯高，为10分中的9分。文章作者指出，他参与策动了第一粒进球，并送出传球，瓦塔拉随后推进进攻，最终促成威尔逊的第二球。

威尔逊、瓦塔拉、杰登·安东尼、马马杜·桑加雷和阿耶尔均得到8分。曼联队内最低评分为4分，莱尼·约罗和利桑德罗·马丁内斯各获4分。约罗在第一粒进球时未能盯住威尔逊，而司职左后卫的马丁内斯则在中场休息时被换下。

布鲁诺·费尔南德斯、科比·梅努、尤里·蒂勒曼斯、阿马德·迪亚洛和约书亚·齐尔克泽各得6分。哈里·马奎尔上半场击中横梁，也曾在对方球门前制造危险机会，但主队防线未能应对布伦特福德的进攻。

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