英国希望扩大与土耳其的国防工业合作，并探索共同开发和生产防务技术的机会。英国国防战备与工业大臣卢克·波拉德在访问安卡拉期间书面回复阿纳多卢通讯社时表示。

联合防务项目

波拉德表示，有关欧洲战斗机“台风”战斗机的协议是两国关系中的重要里程碑，但英国的计划并不局限于该项目。伦敦将土耳其视为国防和工业领域重要的长期合作伙伴。

此次部长访问的目的是推进英土安全与防务伙伴关系，两国领导人于7月在安卡拉举行的北约峰会上签署了该伙伴关系。一项优先事项是土英国防工业委员会的工作，该委员会旨在寻找合作机会并消除联合项目的障碍。

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制造商之间的合作

波拉德还表示，英国希望加强英国和土耳其企业及其供应链之间的联系。他表示希望此次访问能够在未来数月和数年推动务实合作。

在评论土耳其Kaan战斗机项目与全球作战航空计划GCAP之间可能的合作时，这位部长指出，两者有各自独立的要求和研发计划。他说，有关GCAP的决定将由英国、意大利和日本作出。

波拉德称土耳其是不可或缺的北约盟友，并表示，其军事实力、工业能力和战略位置对欧洲安全将变得愈发重要。他补充说，英国希望与土耳其合作，以加强北约、提升联盟的威慑力，并增强欧洲对欧亚大西洋安全的贡献。

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