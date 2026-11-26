在英国，70岁及以上的驾驶员可能被要求每三年接受一次视力检查，否则将面临失去驾照的风险。据BBC新闻报道，部长们可能会在预计未来几周公布的新道路安全战略中建议采取这一措施。

针对老年驾驶员的新要求

目前，70岁以上的英国人必须每三年更新一次驾照，但他们只需自行确认自己的视力符合要求。根据新做法，驾驶员将不得不定期证明自己符合最低视力标准。

要在英国合法驾驶汽车，一个人必须能够在20米距离外读出标准车牌号码。如有需要，可以佩戴眼镜或隐形眼镜。

哪些人可能受到变化影响

英国约有650万名70岁以上的人持有驾照，其中160万人年龄在80岁及以上。这些提议是在去年年初启动的、有关更新老年驾驶员规定的咨询之后被审议的。

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Silver Voices组织代表丹尼斯·里德称，选择这一年龄门槛具有歧视性。同时，他指出，该组织总体上并不反对对老年驾驶员进行定期视力检查。

英国国家医疗服务体系为60岁及以上人群提供免费视力检查，但这些检查不够详细，无法确认其是否适合驾驶汽车。BBC报道称，当局也在考虑让这些检查更加全面。

交通部强调，尚未就70岁及以上驾驶员的强制测试作出最终决定，该部门仍在分析咨询结果。

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