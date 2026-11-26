英国政府将在新的农产品食品贸易和排放交易体系协议框架下，获得就欧盟立法提案进行咨询的权利。与此同时，该国在布鲁塞尔将不拥有投票权，也不会在决策中发挥正式作用，Politico Europe报道称。

相关安排的细节载于在向议会提交《削减成本（欧洲伙伴关系）》法案之前公布的法律文本中。该法案旨在确保落实上周英欧峰会上达成的协议。

没有投票权的咨询

两项协议均允许英方在相关欧盟立法倡议的起草阶段表达立场，包括通过专家讨论和委员会会议。但伦敦不会参与欧盟正式决策程序。

智库UK in a Changing Europe的高级研究员乔尔·雷兰德将这一机制与对瑞士采取的方式进行了比较。他表示，瑞士可以参与立法咨询的早期阶段，但必须自行实施相关规则。雷兰德指出，这将给予议会“某种名义上的抵制能力”。

该媒体写道，法国谈判代表起初反对给予英国咨询权限，但在峰会前夕表示支持。

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协议条件

农产品食品协议规定，英国将与欧盟大多数卫生和植物检疫规则保持一致，这将消除进行昂贵边境检查的必要。排放交易体系协议旨在重新连接英国和欧洲碳市场，以便双方企业避免缴纳碳税。

农产品食品协议的法律文本确认，在活体动物出口、宠物非法流动以及通过精准育种方法培育的植物方面，适用规则协调的例外。对于新型食品、农药和有机产品，则规定了过渡机制。

该文件还包含一项规定，允许在10年后终止农产品食品协议。若取消该安排，任何一方都必须支付恢复边境基础设施的合理且相称的费用。

英国将保留其自身排放交易体系的全部收入，并自行决定如何使用这些收入。同时，它将向欧盟食品安全体系缴纳运营性缴款，并支付相当于该缴款4%的额外参与费。

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