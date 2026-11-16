英国计划取消驱逐前五天通知期——《卫报》

英国政府计划取消对庇护申请或移民申请被拒者在申诉程序耗尽后实施强制驱逐前的通知期。据《卫报》报道，内政大臣沙巴娜·马哈茂德已向议会正在审议的移民与庇护法案提出相应修正案。

目前，只有在至少提前五个工作日通知后，才能强制遣返申请被拒者。这一期限让人们有机会采取其他法律程序或为被驱逐作准备。拟议修改将允许移民官员在不另行通知的情况下拘留并驱逐此类人员。

六个月的驱逐期限

英国外交部表示，五天期限取消后，官员将有最多六个月的时间驱逐庇护申请或移民申请被拒者，无需发出新的通知。

现行规则已有例外情况，尤其是驱逐因当事人的行为而受阻，或航班因恶劣天气被取消时。在此类情况下，可在21天内不经重新通知再次尝试驱逐。法案提议将这一期限延长至六个月。英国下议院将于11月17日在报告阶段和三读阶段恢复审议该文件。

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人权组织的反应

难民委员会对外关系主任伊姆兰·侯赛因批评该倡议，称在如此短的通知期内实施驱逐会给人们带来不必要的焦虑。他还强调，自愿返回在他看来比强制驱逐更有效，也更少耗费纳税人的资金。

Asylum Matters执行主任路易丝·卡尔维指出，63%的人口无法获得庇护案件法律援助提供者的服务。她表示，由于该系统的复杂性，一些人在首次申请时可能没有得到适当咨询，而其中一些人的后续申请可能被证明是有依据的。

政府称，这些修改遵循丹麦的做法：等待被驱逐的移民人数从2020年底的2185人以上降至2025年底的不足1000人。截至2026年6月30日，英国有40,168人正在等待庇护申请的初步决定，而同月被拒绝的申请数量超过9万份。

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