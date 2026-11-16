英国政府确认，Palantir为国家医疗服务体系（NHS）提供数据平台的现有合同将持续至2029年。此后，当局计划结束现有协议，并根据采购程序的结果签订新合同。

Politico援引卫生大臣詹姆斯·弗里思的话报道称，新合同的正式采购程序计划于2027年下半年启动。预计该程序将持续18个月。

新合同的采购

弗里思称，将与Palantir的协议延长至2029年是“一座桥梁，而非最终目标”。他说，新程序必须包括对系统互操作性、韧性以及可靠共同标准的要求。

政府希望重建公众信任，并扩大英国主权技术能力的发展空间。与此同时，也将鼓励来自其他国家的公司参与招标。部长没有说明Palantir是否能够竞标新合同。

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减少对单一供应商的依赖

弗里思表示，新方案应为医疗保健系统提供更多选择和韧性，减少对单一供应商的依赖，并使其能够适应新兴技术。他还提到对战略技术的投资、改变采购尖端解决方案的方式、发展开放标准，以及在国际技术成果之外更广泛地使用主权人工智能。

Palantir与NHS的合同因该公司创始人表达的争议性观点，以及对依赖单一供应商的担忧，受到活动人士、医疗工作者和议员的关注。在过去一年中，两个议会委员会呼吁终止该协议。

Palantir的一名代表称，这一决定对患者和NHS而言是积极的。他表示，未来两年内，公司将加强对该服务体系的支持，并扩大在英国的投资。

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