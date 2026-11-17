英国在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会上，正推动对污染环境的行业征收小额全球性费用。这些资金拟用于发展中国家的气候倡议，这些国家最受气候变化后果的影响，OilPrice报道。

气候融资的构想

该媒体写道，彭博社看到的峰会宣言草案可能会提及通过征收“小额费用”来筹集气候融资的可能性。文件文本提到创新方法的潜力，这些方法将补充现有的公共和私人融资来源。

宣言草案还呼吁从反复且渐进地应对危机，转向长期增强韧性和与挑战规模相匹配的主动融资。

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英国和联合国的立场

英国打算继续推动就向污染行业收费展开讨论，直至2027年，届时英国将担任二十国集团主席国。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在COP31开幕时表示，对化石燃料暴利征税可以帮助支付能源转型费用，并保护家庭免受下一次价格冲击的影响。

英国首相安迪·伯纳姆在峰会上表示，该国力求在全球气候问题上展现领导力，仍致力于在2050年前实现净零排放，并与伙伴共同推进其气候目标。

安塔利亚的谈判

预计将于周五结束的峰会谈判仍然艰难。彭博社称，更积极推进电气化的承诺是作为东道主的土耳其的优先事项，但由于大型发展中国家不愿支持强硬措辞，该承诺可能无法获得通过。

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