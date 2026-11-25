英国正在推进扩展BBC iPlayer流媒体平台的计划，该计划可能向广告以及其他英国广播公司的节目开放。Channel NewsAsia报道称，消息援引了两名知情人士。

消息人士称，这将需要对iPlayer进行技术升级，成本为数千万英镑。这可能使该服务能够在包括Channel 4在内的其他广播公司内容旁播放广告。BBC现行特许状禁止该机构在其自身内容周围投放广告。

关于BBC特许状的白皮书

预计该提案将被纳入有关续订BBC特许状的白皮书，政府应在今年年底前提交该文件。该文件将确定政府自2028年起就这家公共广播机构的资金、治理和权限所持的立场。

BBC目前的资金模式以收看电视的家庭缴纳的电视许可费为基础。英国政府去年曾考虑允许在较早的BBC iPlayer内容周围投放广告。一名消息人士称，对升级的投资可由BBC的商业部门提供，相关成本随后将通过第三方内容供应商的付款收回。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能建立广播公司联合平台

升级后的iPlayer还可整合UKTV的内容。UKTV是一家由BBC拥有的商业广播公司，运营依靠广告的U&Drama和U&Dave频道。未来，包括ITV在内的其他广播公司也可能加入该平台。

英国文化、媒体和体育部的一名发言人表示，政府鼓励公共服务广播机构开展战略合作，只要这有利于受众和媒体系统的可持续性。同时，关于改革电视许可费的最终决定尚未作出。

BBC和Channel 4已讨论过将Channel 4内容置于iPlayer上的可能性。Channel 4首席执行官普里娅·多格拉称，这一想法值得研究，但强调需要就细节达成一致，包括广告的运作机制。根据英国监管机构Ofcom的数据，7月，英国26%的观众首先选择Netflix，而选择BBC的为25%。

关注我们在