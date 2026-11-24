英国于11月24日和25日为国防部门企业及国家关键基础设施负责人员举行闭门安全简报会。在军情五处旗下的国家保护安全局（NPSA）警告向乌克兰武装部队供货的英国企业已成为俄罗斯国家目标后，白厅举行了这些会议。据英国国防部报道。

对企业的建议

简报会由国防和安全大臣主持，英国情报界高级代表也参与其中。周二，武装部队事务大臣路易丝·桑德尔-琼斯与国防企业负责人举行了会议；周三，安全大臣丹·贾维斯将召集关键基础设施负责人。

与会者将获得关于保护人员、技术、场所和供应链的建议。建议采取的措施包括减少数字足迹、改善对敌对情报活动的发现和报告，以及识别和保护关键资产。

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关于破坏威胁的声明

英国政府表示，近期欧洲针对与国防工业相关设施的破坏企图有所增加。英国当局称，俄罗斯这一侵略国及与其有关联的机构使用网络攻击、破坏活动和虚假信息，以扰乱组织运作并削弱信任。

英国当局还通报了保护关键基础设施和国防企业的措施，其中包括专门警察、国家网络安全中心和NPSA的参与。9月，皇家检察署根据《国家安全法》起诉了一名英国公民：据其说法，此人涉嫌准备实施破坏行为，并从一名被认为与格鲁乌志愿军团有关联的人处获得指示。

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