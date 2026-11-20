英国和欧盟正在准备一项有关食品、植物和动物的协议，该协议将大幅削弱所谓爱尔兰海边界对北爱尔兰的影响。据BBC News报道，预计该协议将在英国首相安迪·伯纳姆与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在布鲁塞尔会晤期间得到确认。

英国脱欧后，北爱尔兰继续遵守欧盟有关农食产品的规则，而英国其他地区则不再遵守这些规则。新协议规定，整个英国将再次使这一领域的标准与欧盟规则保持一致。

港口检查可能停止

如果协议达成，从英国运往北爱尔兰的食品、植物和动物将不再需要在港口接受检查。随附文件的数量也将减少，但不会完全取消。

爱尔兰海边界是在英国与欧盟于2019年达成英国脱欧协议后形成的。该协议于2023年修订，如今被称为《温莎框架》。这一机制规定，对从英国其他地区进入北爱尔兰的货物进行检查和管控，以确保其符合欧盟标准。

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据BBC News消息，未来的安排将类似于瑞士与欧盟的关系模式。瑞士不是欧盟成员国，但几乎完全遵守欧盟针对农食产品的规则。这种做法规定，立法应动态适应欧盟法律的变化，并接受欧盟法院的监督。

海关申报将保留

该协议可能实际上取消对产品标准的管控，但不会废除海关边界。英国企业仍须为向北爱尔兰运输货物提交海关申报，文件中的错误可能导致延误。

民主统一党、阿尔斯特统一党和Traditional Unionist Voice党批评英国政府拒绝阻止在北爱尔兰生效的欧盟海关规则更新。与此同时，关于重新连接欧盟与英国电力系统的协议不会被纳入当前方案，仍是谈判议题。

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