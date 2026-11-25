英国签署了一份价值1.42亿英镑的合同，采购用于搜索和协助排除海雷的REMUS 620无人水下航行器。正如英国国防部所称，这些新型航行器将增强英国皇家海军保护重要海上航线和维护航行自由的能力。

无须让船员冒险的扫雷搜索

这些无人航行器由HII公司生产。计划在载人舰艇接近前，使用它们勘测可能布雷的区域。英国国防部表示，这将使水兵能够远离直接威胁，并使水雷搜索行动更安全、更快速、更灵活。

REMUS 620的航速最高可达8节，可下潜至600米深处，并能在单次任务中运行长达110小时。这些航行器将搭载英国开发的SeeByte SeeTrack和Neptune软件，该软件已由英国皇家海军使用。

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合同与混合舰队的发展

该合同在国际竞标后授予HII，涵盖水下航行器、设备及其支持服务。该部门称，这项协议还将支持英国的就业岗位，其中包括波切斯特的岗位。

国防大臣韦斯·斯特里廷表示，这项投资将加强对航行自由的保护，这对国家安全和经济至关重要。此次采购是“混合海军”概念的一部分，根据该概念，传统载人舰艇将越来越多地与空中、海面和水下的自主及远程操控系统协同行动。

根据国防投资计划，英国政府计划到2030年在自主系统上投入超过50亿英镑。此前，英国和挪威签署了一项价值9000万英镑的协议，涉及3艘用于反水雷行动的新型母舰。

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