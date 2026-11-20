在英国，企业可申请最高4500万英镑的政府补助金，用于建立生产炸药、发射药装药及其他弹药用含能材料的新工厂。英国国防部宣布，相关计划下首个资本补助金申请窗口已经开放。

生产能力

该计划旨在帮助恢复关键国防材料的国家生产基础，并增强供应链韧性。英国国防部指出，增加国内生产将减少对外国供应商的依赖，并有助于更快补充库存和扩大弹药产量。

这些补助金是政府15亿英镑承诺的一部分，该承诺旨在建立持续运作的弹药生产链。政府计划支持在全国建立至少六家生产含能材料和弹药的新工厂。作为更广泛的“未来工厂”倡议的一部分，预计将创造超过1000个技术岗位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

竞标条件

英国国防部宣布启动三个投资竞标窗口中的第一个。符合条件的项目将获得单项补助金，但须以资金可用、物有所值评估结果积极以及完成适当审查为条件。

申请人必须证明项目具有军事必要性、技术可行性、商业可行性和实施能力，并符合环境、监管和安全要求。他们还必须展示吸引私人投资以及确保生产长期运营的能力。在该计划推出前，已对潜在建厂地点进行了24项研究。申请将受理至2027年1月8日，预计2027年期间还将开放两个投资窗口。

关注我们在