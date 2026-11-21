英国首次公开证实，对俄罗斯——侵略国、中国、伊朗和朝鲜实施进攻性网络行动。英国网络与特种作战司令部负责人罗布·马戈万将军在接受天空新闻台采访时证实了这一消息。

针对国家对手的行动

据阿纳多卢通讯社报道，在网络威胁加剧的背景下，英国国家网络部队正在针对国家对手开展进攻性任务。马戈万证实，这些部队正在实施进攻性行动。

他说，俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜威胁着英国的生活方式，并且自身也在网络空间开展行动。这名将军表示，这些国家必须理解此类行动可能带来的后果。

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国家网络部队的工作

马戈万还表示，国家网络部队致力于打击有组织犯罪团伙以及在互联网上造成伤害的人，包括伤害儿童者。他说，该机构能够了解对手的架构和网络，从而在这些网络内部开展行动。

此番声明是在国王查尔斯本周正式启用位于兰开夏郡塞姆尔斯伯里的国家网络部队新总部之后作出的。该部门行动的细节大多属于机密，其大量工作在英国设施内开展，其中包括塞姆尔斯伯里的里布尔大楼。

马戈万称，英国面临的网络威胁十分重大，并表示该国的进攻能力为应对新出现的威胁提供了军事应对选项。

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