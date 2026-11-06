英国禁止持有部分极端色情内容——《卫报》

英国已生效新规定，禁止发布或持有包含窒息、乱伦场景的色情材料，其中包括涉及某些无血缘关系亲属的内容，以及描绘成年人再现与16岁以下人士发生性关系幻想的内容。由于与网络儿童性虐待材料有关联的青少年数量增加，警方同时正动员专业慈善机构和合作服务部门，《卫报》报道。

逮捕人数增加

西默西亚警察局负责调查侵害儿童犯罪的侦探萨拉·特纳表示，监督新规定的执行将会很困难。她说，“青少年”一词是色情内容中热门搜索词之一，而对此类内容的巨大需求模糊了界限。

该部门负责人杰拉德·史密斯强调，执法人员必须重点关注传播者，以从源头阻止非法材料扩散。英格兰和威尔士警方每月因针对儿童的网络性犯罪逮捕约1,000人，其中大多数为男性。史密斯称，此类逮捕人数正在大幅增加。

在不将儿童定罪的情况下提供支持

西默西亚警方正在考虑一项试点计划，由文职专家探访观看非法材料的儿童。史密斯表示，在萨里郡Solah项目取得成功后，多个警察部门正在研究这种方式。据他称，如不存在加重情节，包括胁迫他人，警方并不寻求将儿童定罪。

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杜伦大学法学教授克莱尔·麦格林呼吁政府明确解释，立法变化应主要涉及清除色情平台上的特别危险内容。她对有关该法律据称规定审查个人手机内容的错误信息表示担忧。

监管机构Ofcom表示，科技公司针对这类内容的新义务将在行为准则和指导意见更新后生效。该监管机构正准备在2027年上半年就这些变化进行咨询。

露西·费斯富尔基金会的维基·杨支持这一禁令。该基金会运营“Stop It Now”热线，面向试图停止观看儿童性虐待材料的人士。她表示，数千名联系该热线的人称，极端色情内容在他们转而观看非法儿童性图像的过程中发挥了作用。

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