英国发射军用卫星Titania——英国国防部

英国成功将军用卫星Titania送入轨道，该卫星将扩大武装部队从太空监视地球上军事活动的能力。英国国防部表示，此次发射于上个月进行。

ISTARI计划的第二颗卫星

Titania继10月发射的Tyche之后，成为英国军用轨道星座中的第二颗卫星。该航天器将由英国太空司令部在ISTARI计划框架内管理。该计划 предусматривает建立用于太空情报、监视和侦察的卫星及地面系统。

该卫星重约100公斤，大小与一台洗衣机大致相当。它每90分钟绕地球运行一周，速度为每小时2.7万公里。Titania由国防科学与技术实验室Dstl和BAE系统公司合作在汉普郡设计和建造。合同价值为950万英镑。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Inaros传感器测试

与此同时，英国国防部启动Inaros项目，对由三台地面神经形态传感器组成的网络进行测试，以监测太空中物体的移动。测试将在英国、澳大利亚以及英国在塞浦路斯的设施进行。

这些传感器由英澳公司Optera与国家安全战略投资基金合作开发。该技术通过探测光线变化来模拟生物过程，并可发展为对英国卫星附近异常或可能构成威胁的活动进行预警的系统。

英国国防投资计划规定，未来四年将投入超过30亿英镑用于太空防御能力。在Tyche和Titania之后，还将出现由SSTL参与的Juno卫星以及由Airbus Defence and Space参与的Oberon卫星。

关注我们在