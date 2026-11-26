英国国防部已联系约10万名军事预备役人员，请他们为战时可能的征召做好准备。信件已发送给陆军、皇家海军和皇家空军的退役军人，《耶路撒冷邮报》报道。

更新预备役人员信息

收信人被要求更新联系方式，并提供有关目前工作地点和专业技能的信息。据该报报道，这是自冷战以来首次发出此类信件。

该倡议旨在让国防部门评估前军人在结束现役后获得的经验和资格，并提高国家在紧急情况下动员他们的能力。英国正规陆军人数约为7.3万人。

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训练与北约安全

预备役人员还被邀请自愿参加军事训练和演习，包括计划于2027年春季举行的北约“坚定捍卫者”演习。国防大臣韦斯·斯特里廷称，鉴于英国及其北约盟友面临更复杂的安全局势，这些措施是必要的预防步骤。

此前，斯特里廷警告称，由于俄罗斯这一侵略国正在增强军事实力，并加大针对北约成员国的混合行动，英国需要在2030年前做好战争准备。英国官员强调，这些信件并非立即动员的命令。

今年11月早些时候，英国还宣布计划投资9000万英镑用于无人机、传感器和人工智能系统，以应对俄罗斯的水下威胁，并保护北大西洋的关键基础设施。

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