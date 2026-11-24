英国警方将在伦敦测试用于探测无人机数字识别标识的新设备。据The National报道，该设备旨在帮助执法部门更准确地追踪机场、体育场及其他敏感地点附近的无人机活动。

扩大探测范围

现有的数字识别标识能够确定无人机及其位置，但通常只能在有限范围内被探测到。新设备预计将提高此类探测的准确性和距离，使警方能够更全面地了解首都上空的无人机飞行情况。

此次测试获拨200万英镑，约合260万美元。未来，这项技术可能被用于应对机场及其他重要设施附近未经授权的飞行活动。该媒体提到一起10月发生的事件：一架飞机在希思罗机场附近遭遇一架非法放飞的无人机。

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大型活动安全

这些新工具还将加强音乐会、足球比赛和节日活动的安全，因为警察将能够更好地探测、识别并应对具有潜在危险的无人机活动。此举正值人们担忧无人机在大型公共活动中被非法使用之际：上个月，一架无人机扰乱了一场阿森纳比赛；去年Oasis演唱会期间，超过10架无人机被查获。

交通大臣海蒂·亚历山大表示，危险无人机可能扰乱大型活动，并造成安全风险。她表示，这项投资将加强防护，并支持英国无人机技术行业；政府估计，该行业在未来25年内可为英国经济增加最多1030亿英镑。

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