总部位于布里斯托尔的英国烟草公司帝国品牌计划在全球裁减最多4600个工作岗位，作为降低成本计划及更广泛使用技术（包括人工智能）的一部分。正如《卫报》报道，该公司今年将裁减2100个职位，到2030年底还将裁减2100至2500个职位。

裁员与节约成本

帝国品牌在全球雇用约2.5万名员工。该公司关闭了德国朗根哈根的一家工厂，并出售了台湾的另一处企业，导致700个工作岗位流失。该公司还正在就多个国家的计划裁员进行磋商。当前的裁员将影响英国少量员工。

首席执行官卢卡斯·帕拉维奇尼称，这些变化是业务转型的一部分。到2030年，帝国品牌的目标是每年至少节省3.2亿英镑。他表示，公司力求变得更加灵活、更依赖数据、更贴近消费者并提高效率。

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转向新产品

在卷烟销量下降的背景下，该集团正将业务转向电子烟、加热烟草产品和口含尼古丁产品。帝国品牌拥有Davidoff、John Player Special、Golden Virginia、Rizla和Blu等品牌。

截至9月30日的一年中，该公司总营收下降1.5%，至317亿英镑；税前利润下降12.1%，至27亿英镑。与此同时，关键市场的烟草产品净营收增长1.7%：5.1%的提价抵消了3.4%的销量下滑。

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