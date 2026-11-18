英格兰一项小型研究显示，一些服用抑制食欲药物的患者，包括使用 Wegovy 和 Mounjaro 的患者，可能无法获得足够的能量和重要营养素。News-Medical 报道称，该研究发表于《BMJ Nutrition, Prevention & Health》期刊。

该研究纳入了同一家全科诊所的14名患者：10人通过私人渠道获得药物，另外4人通过英国国家医疗服务体系获得药物。参与者利用经过验证的 myfood24 饮食日记，回顾记录了此前两天的饮食。

能量摄入偏低

平均每日能量摄入量为1231千卡，相当于按性别计算的预估需求量的58.5%。3名参与者每日摄入不足800千卡，超过半数参与者摄入量不足其预估能量需求的三分之二。

研究人员评估了28种营养素的摄入情况。在10名参与者中，至少部分营养素的摄入量低于推荐摄入量的三分之二。与此同时，平均蛋白质摄入量高于建议水平，达到标准的153%；仅1名参与者的摄入量低于推荐水平。

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膳食纤维和维生素D

超过四分之三的参与者摄入的膳食纤维和维生素D不足推荐量的三分之二，半数参与者铁摄入不足。8人至少有六种关键营养素中的三种未达到标准的三分之二：膳食纤维、铁、维生素D、钾、蛋白质和镁。1名参与者在全部六项指标上均未达到这一门槛。

14名参与者全部未达到每日400克水果和蔬菜的推荐摄入量。超加工食品提供的能量平均占比为33%，但各项数据差异显著：其中1名参与者的全部能量中有84%来自这类食品。

缺乏饮食指导

参与者将食物摄入减少与食欲受到抑制联系起来，并表示缺乏定期医疗随访。一些人报告了头晕和低血压，以及影响社交就餐的恶心或腹泻。两名参与者对饮食热量降低的幅度感到惊讶，且是在完成日记后才意识到这一点。

作者强调，这是一项观察性研究，样本量小，且样本来自富裕地区的一家诊所，因此不能证明因果关系，其结论也不能自动推广至所有患者。与此同时，研究结果表明，在使用抑制食欲药物治疗期间，营养监测可能存在缺口。

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