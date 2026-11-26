英国议会运输委员会表示，英国政府未能证明伦敦希思罗机场建设第三条跑道的必要性。议员们还认为，政府关于扩建机场对国家经济增长至关重要的说法尚未得到证实，据AeroTime报道。

对政府计划的意见

2026年11月26日，在经过五周的证据收集和对计划的详细审查后，委员会公布了关于希思罗机场扩建《国家政策声明》草案的结论。报告批评缺乏总体航空发展战略，并呼吁更详细地界定该项目全部的收益和成本。

委员会主席鲁思·卡德伯里表示，第三跑道计划目前应当暂停，政府应回过头来完善该项目。她说，交通部似乎没有足够时间准备最全面的经济分析。她还称，气候变化委员会近期就第三跑道对气候影响所提供的证词，是政府不能忽视的。

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扩建成本

议员们审议了90份书面证词，并听取了社区代表、航空业人士、学者、地方政府、经济学家、气候变化委员会、两种第三跑道方案的发起人以及航空大臣的意见。参与讨论的人员包括希思罗机场首席执行官托马斯·沃尔德拜。

根据政府文件草案，扩建项目将按照四项标准进行评估：经济增长、气候、空气质量和噪音。委员会指出，交通部委托进行的国内生产总值建模结果明显低于此前的估算，且仅显示相对有限的额外增长。航空公司总体上支持扩建，但强调其可负担性。委员会担心，对承运商提高收费最终将影响乘客。议员们建议政府对草案中的缺口进行全面分析，加强对空气质量和噪音的检查，并确定航空公司和乘客的成本以及公共交通发展计划。

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