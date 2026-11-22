在英国，纳税人存放在避税天堂离岸账户中的资金规模首次超过1万亿英镑。英国税务海关总署（HMRC）最新可获得的数据显示，2022年至2024年期间，此类账户余额的价值增长了10%。

离岸账户与税收

据《卫报》报道，智库TaxWatch通过信息获取请求获得了该机构的数据。这些数据中的司法管辖区名单基于欧洲税收观察站研究人员此前编制的一份清单，其中包括香港、泽西岛、瑞士、列支敦士登和巴拿马等。

离岸账户中的很大一部分资金可能已向英国税务机关妥善申报。同时，据该报报道，仍有大量资金难以追踪，也难以对其征收未缴税款。

HMRC平均每年从离岸账户中追缴1.25亿英镑此前未缴的税款、利息和罚款，其中包括设在避税天堂的账户。该机构此前估计，所有离岸账户每年的未缴税款规模为2亿至7亿英镑。

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识别问题

TaxWatch估计，英国纳税人的离岸账户中约五分之一通过CRS金融信息自动交换系统登记时没有唯一的纳税人识别码。银行和金融机构必须收集此类识别码，但其缺失使得将未申报账户与具体纳税人匹配变得更加困难。

TaxWatch主任迈克·刘易斯表示，针对富裕人士和离岸资产所有者加强税务要求合规监管的新计划，将需要额外的资源、专业知识和时间。他说，大多数逃税案件涉及的结构比自动向税务机关报告的账户更为复杂。

HMRC表示，已加强针对最复杂离岸风险的工作，并将额外招募400名员工，以在2030年前应对富裕纳税人不遵守税务要求的问题。该机构还为超过200名亿万富翁指定了专门的税务合规经理，并预计将至少获得5亿英镑，这是到2030年前确保100亿英镑额外税收收入这一更广泛目标的一部分。

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