英国拳击手泰森·富里表示，在2015年战胜弗拉基米尔·克利奇科后不久，他被诊断患有精神分裂症。据BBC Sport报道，他出院后还被确诊患有双相情感障碍。

2016年住院

富里及其妻子帕丽斯在一部将于周五上映的Netflix纪录片中讲述了这段时期。2016年6月，这名拳击手因疑似心脏病发作而住院。医生表示，他经历了一次焦虑发作。

富里称，由于严重焦虑，他前往伦敦求助精神科医生。这名拳击手表示，他听到有声音威胁要伤害他和他的家人。他还回忆称，他觉得广播在直接对他说话；在医院里，他请求妻子带他离开，因为他认为“光明会”正威胁着他。

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冠军赛后的时期

战胜克利奇科后，富里体重增加，据他所说，他还面临毒品和酒精成瘾问题。他说，由于脑海中的声音持续困扰他数年，他无法与人正常交流。

这名运动员称，2017年是转折点：当时他在庆祝万圣节时，因自己的外表和酒精成瘾而感到羞愧。此后，他专注于家庭并恢复训练。2020年，富里击败德昂泰·维尔德，再次夺得世界冠军头衔。如今，他正准备与安东尼·约书亚进行比赛；该比赛定于12月11日在加的夫举行，并将在Netflix播出。

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