英国皇家海军正准备于2027年在英国水域从一艘英国航母上演示发射诺斯罗普·格鲁曼公司的Talon Blue喷气式无人机。The War Zone援引该公司声明以及第一海务大臣格温·詹金斯爵士上将的讲话报道了这一消息。

诺斯罗普·格鲁曼表示，将在未来12个月内与皇家海军合作，为未来的演示做准备。詹金斯表示，测试将在Vanquish项目框架内进行，并将包括从航母上发射该飞行器。

演示准备工作

詹金斯在挪威举行的国际海权会议期间，于HMS Prince of Wales号舰上发表讲话时宣布了发射Talon Blue的意向。该舰是英国皇家海军现役两艘伊丽莎白女王级航母之一。

他解释说，测试将为海军提供数据，用于评估无人作战飞行器与舰上现有航空联队协同作业的安全性和有效性。詹金斯还指出，快速采用新技术存在一定风险。

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Vanquish项目

詹金斯于2025年9月首次公布的Vanquish项目，计划演示在没有弹射器和拦阻装置的情况下，从航母起飞和回收二级自主平台。伊丽莎白女王级航母属于短距起飞和垂直降落舰艇，未配备此类系统。

按照英国术语，此类平台应当相对低成本，以便在高风险环境中使用，在这些环境中它们可能无法返回，同时保留执行相关任务的能力。美国军方也将Talon Blue命名为YFQ-48A；该机仅于上个月完成首次飞行。

皇家海军此前已在伊丽莎白女王级航母上测试过螺旋桨无人机，包括美国通用原子公司的Mojave和Tekever AR5。Talon Blue配备喷气发动机，是比这些无人机更先进的飞行器。

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