英国皇家海军首次从“伊丽莎白女王”号航空母舰的甲板上发射了4架Nyan Maritime一次性使用攻击无人机。测试于2026年10月中旬在北大西洋举行，期间正值Neptune Reach B演习。

据AeroTime报道，BAE Systems表示，4架飞行器均抵达了指定打击点。Nyan无人机由BAE Systems子公司Callen-Lenz开发和制造。其翼展为2.9米，该飞行器用于实施高精度打击。

Project Vantage框架内的测试

此次从航母发射是在2026年7月Nyan首次海上演示之后进行的。当时，这架无人机在英格兰南部海岸附近从实验船XV Patrick Blackett上的甲板发射装置起飞，彼时该舰正在航行。

两个测试阶段——Neptune Reach A和Neptune Reach B——均属于Project Vantage。这是英国皇家海军、英国陆军和皇家空军的一项联合倡议，旨在加快海上攻击无人机的测试和部署。

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还测试了Tekever AR5

“伊丽莎白女王”号上还进行了Heavy Lift Challenge 3，在此期间，Tekever AR5无人机首次在皇家海军航母上完成起飞和着陆。这架翼展7米的飞行器可携带最多80公斤有效载荷。

据Tekever称，AR5从葡萄牙阿托吉亚-达巴莱亚的飞行控制中心起飞，约90分钟后抵达航母。该无人机在航母甲板上进行了两次着陆和两次起飞，随后返回葡萄牙。军方评估了其在后勤、补给、情报、监视、目标指示和侦察方面的潜在用途。

英国皇家海军认为，对Nyan和AR5的测试是组建混合航母航空联队的一步，在该联队中，无人系统将与有人驾驶的F-35B战斗机并肩行动。

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