英国信息专员办公室（ICO）已启动调查，此前一名患者发现，其心理治疗师的详细记录，包括有关哀伤和创伤的内容，被上传至一个超过10万名英国国家医疗服务体系（NHS）工作人员可访问的系统。据《卫报》报道。

该报将这名女子称为罗珊娜。她在看全科医生时，在电脑屏幕上看到了治疗师的详细记录。随后，她通过信息访问请求得知，她的记录曾被并未在她接受治疗的医院信托机构工作的人员查看。

电子系统中的记录

心理治疗师的记录被上传至London Care Record，这是一个最多可供14万名NHS工作人员访问的电子医疗系统。此后，罗珊娜停止在South London and Maudsley NHS信托机构接受针对双相情感障碍的心理治疗。她表示，在患重病期间以及一名家长去世后，她失去了专业的心理健康支持。

该信托机构表示，治疗会谈中的私密细节并未被共享。但该机构同时在给患者的回复中承认，“会谈的关键内容”被自动上传至系统，且高度私密的材料可能会在治疗背景下被共享。

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有关同意与保密的问题

9月，罗珊娜提交了个人数据访问请求，以查明究竟共享了哪些信息，但截至报道发布时，她尚未收到信托机构的回复。她还担忧，其他人的心理治疗记录，包括儿童的记录，可能在患者不知情的情况下被共享。

议员贝尔·里贝罗-阿迪就针对心理健康信托机构共享此类数据的指导方针向政府提出询问。初级卫生大臣詹姆斯·弗里思回应称，与直接治疗相关的记录是在默示同意的基础上共享的。

South London and Maudsley NHS首席医疗官德里克·特雷西教授就延迟回复患者表示歉意。他表示，临床医生可以将信息访问权限限制在信托机构的本地团队内，并隐藏记录的个别部分，以兼顾共享必要医疗数据与保护隐私。

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