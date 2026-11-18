英国环境保护办公室（OEP）表示，环境大臣安吉拉·伊格尔、其所在部门以及自然英格兰组织未能确保对野生鸟类的适当保护，违反了环境立法。正如《卫报》报道，英国野生鸟类数量已降至有记录以来的最低水平。

新数据显示，在五年期间，全国132种本土繁殖鸟类中有45%的种群数量减少。英国鸟类学信托基金估计，在过去五十年间，英国的自然景观中野生鸟类减少了超过7300万只。其中，雨燕、斑鸠、树麻雀、林柳莺和红腹灰雀等物种均受到数量下降影响。

监管机构的指责

OEP表示，伊格尔未能履行设立新的鸟类特别保护区、扩大现有相关区域以及将新物种列入受保护物种名单的要求。在这些被称为特别保护区的区域内，鸟类及其栖息地受到法律保护。

监管机构还认为，自然英格兰未采取必要措施，将野生鸟类种群维持或恢复至适当水平，并确保提供足够的栖息地。OEP还指出，未对鸟类是否拥有足够面积和多样化栖息环境进行审查。

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保护区

英格兰共有82个鸟类特别保护区，以及6个跨境和海洋区域。OEP估计，官员方面的延误使大量鸟类栖息地未能获得所需程度的保护，并增加了建立足够此类区域网络所需措施的规模。

英国政府已作出法律承诺，在到2030年至少保护30%的陆地和海洋水域这一目标框架内扩大保护区。与此同时，环境、食品和农村事务部的最新统计数据显示，英国近半数鸟类物种在短期和长期内仍持续减少。

皇家鸟类保护协会呼吁紧急设立新的特别保护区并扩大现有区域，同时针对欧亚杓鹬、大麻鳽和白尾鹞采取有针对性的措施。

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