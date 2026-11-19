英国训练师保罗·尼科尔斯在沃里克超越了马丁·派普保持的英国障碍赛训练师胜场纪录。为他带来破纪录胜利的是 Knappers Hill，这匹马赢得了丹尼斯·奥康奈尔纪念老将让磅障碍追逐赛。

破纪录的胜利

据天空体育新闻报道，Knappers Hill 由骑师萨姆·特维斯顿-戴维斯策骑。这匹马身披保罗·巴伯的马主彩衣出赛，巴伯是尼科尔斯的长期朋友和导师。凭借这场胜利，尼科尔斯超越了派普3930场胜利的纪录。

尼科尔斯是14届冠军，自1991年以来一直在萨默塞特郡的 Manor Farm Stables 训练赛马。他最初从巴伯手中租用马厩。这位训练师表示，职业生涯开始时，他并未预料到能取得如此多的胜利。

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下一个目标

尼科尔斯表示，他在不同类型赛事中派出的马匹所取得的胜利总数正接近4000场。他还强调，纪录最终可能会被其他训练师超越。

尼科尔斯的首场胜利是在1991年12月20日于赫里福德凭借 Olveston 取得的，这匹马以他成长的村庄命名。该马由他的父亲布赖恩共同拥有。尼科尔斯凭借 Kauto Star、Big Buck's 和 Denman 等马匹取得过知名胜利。在训练师冠军头衔数量上，他比派普少一个：尼科尔斯有14个，派普有15个。

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