英国数字银行OakNorth获得了美国联邦银行牌照，使其能够收购位于密歇根州的Community Unity Bank。正如CNBC报道，美国货币监理署于11月19日批准了该申请。

完成交易的条件是OakNorth注入8000万美元资本。预计收购将在2026年底前完成。此后，该银行将能够在全美50个州发放贷款、吸收存款并提供其他银行服务。

中型企业贷款

OakNorth专注于向中端市场中较低层级、年收入在500万至1亿美元之间的企业提供贷款。该银行向这类企业提供500万至5000万美元的贷款，并不在竞争激烈的美国市场直接争夺零售客户。

OakNorth自2023年起在美国开展业务，此后已向美国企业发放约35亿美元贷款。2025年，美国占该行124亿美元新增贷款的40%。OakNorth首席执行官里希·科斯拉称，商业房地产贷款是该行在美国具有前景的增长方向之一。

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监管要求

据CNBC报道，OakNorth用了20个月才获得该牌照。为满足美联储的要求，该银行重组了公司所有权结构，并将控股公司从泽西岛迁至英国。

OakNorth表示，它成为首家在美国获得完整银行牌照的外国数字银行。贾里德·库什纳的私募投资公司Affinity Partners于2025年收购了OakNorth 8%的股份。Affinity Partners获得包括沙特阿拉伯和卡塔尔主权基金在内的支持，SoftBank也是该银行的投资者之一。

其他国际金融科技公司也在尝试获得美国银行牌照。Revolut和巴西的Nubank已获得货币监理署的有条件批准，而荷兰数字银行Bunq在8月的再次申请中遭到拒绝。

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