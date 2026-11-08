自12月6日起，韩国券商预计将向散户投资者提供近乎全天候的美股交易服务。他们将把纳斯达克延长至23小时的交易安排与另类交易平台Blue Ocean结合，后者将覆盖剩余的一小时，《韩国先驱报》报道。

新的交易时间表

据该报报道，韩国券商和韩国证券存管机构正在为这一转变做准备。该存管机构将要求其本地托管行花旗银行加强监控，并确保结算不中断。与此同时，存管机构预计，这一变化对人员成本和系统运行的影响将极小。

纳斯达克延长交易时段将于12月6日星期日美国东部时间21:00开始，即下一个交易日之前。在韩国，这将对应12月7日星期一11:00。新机制还将适用于交易所交易基金：隶属于NYSE Group、作为ETF主要上市场所之一的NYSE Arca，也将把交易时间延长至每天23小时。

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对美股的需求

韩国在广泛采用新时间表方面尤为突出：据《韩国先驱报》报道，所有本地券商都将在第一天起支持这一安排。一名券商行业代表表示，此前通过Blue Ocean、Bruce和Moon等另类系统进行的日间交易，也将覆盖纽约证券交易所和纳斯达克。根据协议，券商将从NYSE或纳斯达克获得实时市场数据。

韩国投资者对美国股市的兴趣仍然很高。根据韩国证券存管机构的数据，在11月2日至6日的四个交易日内，他们净买入美国股票的金额为22亿美元。这高于8月的19.6亿美元，也超过9月10亿美元水平的两倍。

与本地市场的竞争

Shinhan Securities分析师朴宇烈认为，纳斯达克23小时交易将加剧与Kospi指数的竞争，因为美国市场在韩国白天也将开放。Korea Exchange则计划逐步延长交易时间：该交易所计划在2027年底前为统一交易平台建立IT基础设施，并首先引入盘前交易时段，实行12小时交易模式。

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