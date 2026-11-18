日本券商乐天证券报告称，1125万个客户账户的数据可能发生泄露。个人信息、银行信息及其他敏感信息可能在447万起情况下可被访问，《日本时报》报道。

哪些数据可能被访问

该公司表示，未经授权的访问于11月11日通过测试环境系统发生，该事件于周一被发现。可能被第三方访问的数据包括分支机构和客户代码、登录标识符、姓名、出生日期、地址、电话号码和电子邮件地址。

有关雇主、用于提款的银行和账户号码、年收入及金融资产的信息也可能面临风险。与此同时，乐天表示，进行证券交易所需的密码和PIN码并未泄露。截至发稿时，该公司尚未确认任何与此事件有关的未经授权交易。

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公司建议暂停交易

乐天证券建议用户暂时暂停交易和使用服务。该公司正在引入基于FIDO2的身份验证，预计将降低未经授权访问和网络钓鱼的风险。截至周二，90%的日常用户已设置FIDO2通行密钥。该公司计划未来强制使用这一登录方式，但尚未公布时间表。

此前针对乐天服务的攻击

上个月，乐天集团另外两项业务也报告遭到网络攻击。乐天云盘因从1月29日至9月17日持续的未经授权访问，超过1.5万个账户的数据可能被披露，其中包括照片和文件。乐天旅游报告了9月和10月发生的两起独立事件，导致超过260万个账户的姓名、电子邮件地址和电话号码可被访问。

乐天集团股价周三早盘下跌超过7%，随后部分收复跌幅。

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