英国建筑业PMI降至43.6——Cyprus Mail

英国建筑业的商业活动在10月以自6月以来最快的速度收缩。S&P Global英国建筑业PMI从9月的46.1点降至43.6点，Cyprus Mail报道。该指标低于路透社调查的所有经济学家预期：预期中值认为该指标将维持不变。

住宅建设下滑

PMI低于50点表明活动收缩。英国建筑业PMI已在这一门槛以下停留近两年。土木工程和商业领域的活动也有所下降，但住宅建设的情况最为严重。

该细分领域录得自2025年12月以来最大的活动降幅。S&P Global Market Intelligence经济总监蒂姆·穆尔表示，建筑公司指出，借贷成本上升、消费者信心疲弱以及高度经济不确定性带来了压力。

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成本上升

与此同时，企业报告称数据中心项目需求旺盛，能源和公用事业领域的工作量也有所增加。生产投入成本指数单月上涨超过10点，达到自6月以来的最高水平。受访者将此归因于燃油附加费和能源成本。

商业乐观情绪降至自5月以来的最低水平。与此同时，涵盖建筑、制造业和服务业的综合PMI在10月从9月的51.5点升至52.1点，创下自2月以来的最高水平。

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