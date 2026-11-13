布格蒂称已为矿产走廊设立安全部门——《黎明报》

巴基斯坦俾路支省政府首脑米尔·萨尔弗拉兹·艾哈迈德·布格蒂表示，已成立一个独立的安全部门以保护矿产走廊。一个新的边防军分支也正在组建，将为该省投资者提供安全保障，包括矿产走廊所在地区的投资者，《黎明报》报道。

对投资者的保障

在伊斯兰堡举行的巴基斯坦矿产投资论坛上，布格蒂向国内外投资者保证，省政府将为他们提供安全的工作条件、全面安保以及一站式服务。他表示，政府还打算消除企业面临的官僚障碍。

这名官员表示，联邦和省级当局致力于维护法律和秩序，安全机构具备为此所需的能力。他强调，政府寻求获得当地居民的信任和支持，而当地居民是投资和安全的关键因素。

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俾路支省的项目

布格蒂以雷科迪克项目为例称，该项目预计将于2029年开始运营。他还声称，在巴里克黄金公司退出该项目后，该公司的营地空置了十多年，但在该公司回归后，营地里甚至连一件T恤或一个茶杯都没有丢失。

这位政府首脑表示，他预计未来几个月将收到有关萨鲁纳地区石油和天然气储量的积极消息。他估计，那里的潜在储量可能超过历史悠久的苏伊气田资源，该气田七十多年来一直在满足巴基斯坦能源需求方面发挥作用。

省级和联邦当局计划在苏伊建设Fertiliser City项目。布格蒂指出，那里有低热值天然气，可用于工业和农业，并邀请投资者参与该项目以及其他工业和矿产项目。

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