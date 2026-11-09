在澳大利亚西南部的玛格丽特河，一束由入侵性杂草制成的花束在当地农业展览上获得了最佳展品奖。自然保护组织Nature Conservation Margaret River展出了这件作品，以引起人们对外来植物给当地生态系统造成危害的关注，ABC News Australia报道。

杂草插花获奖

花束中包括海芋、英国常春藤、华生菖蒲、弗林德斯岭金合欢、百子莲、长春花和维多利亚茶树。这件作品获得了混合杂草类别的奖项，并被评为展览最佳展品。

玛格丽特河农业展副主席朱莉·柯比表示，今年比赛在不同类别中收到创纪录的200件花卉展品，包括玫瑰、婚礼花束、混合插花、花艺以及杂草插花。她说，西澳大利亚园艺委员会的认证评委高度评价了该作品的设计、制作、色彩和谐度及状态。

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关注入侵植物

Nature Conservation Margaret River生物多样性官员奥贝莉娅·沃克表示，她没有预料到会获得最高奖项。该组织将这项比赛作为机会，向社区介绍那些会排挤本地物种、并可能从家庭花园扩散至自然区域的植物。

展览结束后，这束花被安全处置，以防止种子扩散。海芋被认为是该国破坏性最强的杂草之一，其销售在西澳大利亚已被禁止超过20年。与此同时，已有超过3000名私人土地所有者寻求协助，以清除其土地上的这种植物。

沃克表示，入侵植物往往能够成功扩散，因为它们没有天敌。她呼吁园艺爱好者更谨慎地为自己的地块选择植物，以免助长潜在危险物种进入自然环境。

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