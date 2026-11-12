德国联邦银行警告称，由于地缘政治紧张局势、资产估值高企以及企业借款人面临的压力加大，德国金融稳定面临的风险仍处于高位。德国央行在其2026年金融稳定报告中作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

德国联邦银行指出，该国金融体系依然具有韧性，但在房地产融资、政府债务增长以及私人信贷作用增强方面存在脆弱性。该行还警告称，人工智能和混合威胁增加了针对关键金融服务的网络攻击风险。

德国联邦银行执行委员会成员米夏埃尔·托伊勒在法兰克福介绍该文件时表示，金融机构需要拥有足够的抗风险能力、可用的资本缓冲和可靠的数据，以应对新的冲击。他还警告称，在风险溢价较低的情况下，股票和公司债券的高估值可能使市场容易受到投资者情绪突然转变和价格无序下跌的影响。

对企业和银行的压力

德国联邦银行评估称，德国企业面临的困难正日益影响银行业。企业破产的月度数量已达到2014年以来的最高水平。融资成本上升加剧了问题，尤其是对于在低利率时期取得贷款、如今正在进行再融资的企业。

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目前，银行仍保持较高的净利息收入，以及稳健的资本和流动性状况。与此同时，央行指出，经济和金融条件急剧恶化可能加大该行业的压力。

房地产市场风险

德国联邦银行特别关注住房贷款。第二季度新发放住房贷款中，近40%为贷款金额超过房产价值90%的贷款。近11%的情况下，贷款金额超过了所融资房产的价值。

商业房地产领域的风险也仍然处于高位。利率可能上升以及房地产基金面临的出售压力，可能导致价格进一步下跌。自2023年年中以来，德国开放式房地产基金的资金流出增加，因此其中一些基金暂停或限制了份额赎回。德国联邦银行还呼吁加强数据共享以及对投资基金和私人信贷的监管，并降低银行对个别国家债务工具投资的集中度。

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