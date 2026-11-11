德国联邦议院将于周五就一项改革进行表决，该改革将扩大联邦情报局（BND）和联邦宪法保卫局（BfV）的权限。法案规定，情报机构不仅能够收集和分析数据，还能更积极地应对破坏活动、网络攻击和外国干预，阿纳多卢通讯社报道。

新的行动能力

根据总理弗里德里希·默茨政府的构想，BND将能够在国外开展网络行动。政府列举的例子包括侵入一家无人机制造企业或化学武器实验室的计算机系统，以及使受国家支持的黑客所使用的服务器瘫痪。

对于负责国内情报工作的BfV而言，拟议中的能力仅限于针对设施和设备的干预，不 предусматривает对人员使用强制措施。改革还将扩大信息的收集、存储和分析，包括运用人工智能。

根据提案，BND将能够在未经事先审查的情况下保存截获的通信内容最多六个月，并保存元数据最多12个月——其中包括通信时间和持续时长的信息。政府认为，这将有助于在袭击或其他危机发生后分析此前收集的数据。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

反对派和律师的异议

改革批评者警告称，这可能会模糊战后权力分工原则：情报机构收集信息，而警方采取强制措施。德国律师协会表示，这些变更可能危及宪法所规定的情报机构与警方之间的界限。

绿党议员康斯坦丁·冯·诺茨表示，新规定可能允许情报人员在缺乏适用于警方的透明度和司法监督水平的情况下针对公民采取行动。自由民主党领导人沃尔夫冈·库比基称，这项倡议是对禁忌的历史性突破。左翼党代表克拉拉·宾格尔反对赋予情报机构进行干预、破坏活动和实施报复性网络攻击的权力。

律师协会还对律师与客户之间保密通信的保护表示担忧。该协会认为，拟议规则可能允许收集与日常法律工作有关的通信，即使律师未被怀疑犯罪。

政府的论据

总理府负责人妮娜·瓦尔肯表示，德国正面临持续不断的混合攻击，因此其情报机构需要更广泛的权限和现代化行动能力。内政部长亚历山大·多布林特也以需要更积极地应对破坏活动、间谍活动、隐蔽的外国行动和极端主义暴力为由，为这项改革辩护。

关注我们在