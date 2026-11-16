德国联邦议院批准了一项法案，该法案将允许德国海关机构在对加密资产及其他价值超过10万欧元的财产的合法来源产生合理怀疑时，暂时冻结这些资产。采取这一措施无需先行启动刑事案件，据CoinDesk报道。

该决定仍须获得上议院批准

议会下院于11月12日通过了这份文件，作为打击洗钱和有组织犯罪的更广泛措施的一部分。新规不仅适用于数字资产，也适用于所有来源不明的高价值财产。该法案仍须由议会上院联邦参议院审议。计划生效日期为1月1日。

根据该倡议，海关人员最初可冻结可疑资产30天。法院可将这一期限再延长150天。最终没收财产将需要法院裁决。

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法律协会的批评

德国联邦律师协会反对该法案。该协会认为，拟议条款给予当局过于宽泛的空间，可对资产取得方式提出怀疑。该组织警告称，缺少文件，尤其是有关继承财产的文件，不应自动被视为非法来源的证据。

德国律师协会也批评扩大海关权限并将警察职能移交给海关。咨询公司Global Policy创始人安德鲁·惠特沃思指出，对于加密资产持有人而言，实际问题将是哪类关于财产合法来源的具体证据会被视为充分。根据他的说法，这一问题将由德国国家金融法院裁决，而不是由欧盟关于加密资产的规则决定。

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