德国联邦议院批准加重对使用所谓迷奸药实施强奸或抢劫行为的处罚。该改革规定最低刑期为五年监禁，《明镜周刊》报道。

基民盟/基社盟、社民党、左翼党和绿党党团投票支持该改革。德国选择党代表投了弃权票。迷奸药是通常被秘密给受害者使用的物质；它们可迅速导致头晕、无助或失去意识。

对法院裁决的回应

此次立法修改是对德国联邦法院2024年一项裁决的回应。当时，法院裁定，迷奸药不能被视为刑法意义上的危险工具。因此，此类案件此前的最低刑期为三年，而非五年。

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该改革旨在将使用此类物质等同于使用武器或危险工具。社民党党团副主席索尼娅·艾希韦德表示，使用迷奸药实施强奸是特别严重的犯罪。基社盟议员苏珊娜·希尔称，这种蓄意剥夺他人反抗能力的方式尤为残酷。

物质检测

对此类犯罪的调查因物质在人体内可被检测到的时间很短而变得复杂——通常仅有数小时。左翼党代表卢克·戈斯呼吁，不应仅限于加重制裁，还应加强信息宣传工作。绿党代表莉娜·古姆尼奥尔表示，面向受害者的可及援助中心和可靠支持体系不足。

据犯罪受害者援助组织Weißer Ring的数据，此类行为可能使用多达200种不同物质。常见物质包括GHB和GBL，其中GBL会在人体内转化为GHB。这些物质可能导致头晕、恶心、失忆和失去意识，而大剂量时还可能引发呼吸障碍。

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