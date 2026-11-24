德国联邦议院将于本周完成对2027年联邦预算草案的审议，该草案预计支出5600亿欧元。议员们自周二起讨论各个部委的预算，整个预算计划于周五通过，Tagesschau报道。

未经议会批准，政府不能支出资金。周三上午，联邦议院预算委员会将举行特别会议，对草案作出最后修改。尤其是，该文件将纳入下调电力税的措施。

围绕税收负担的争议

基督教社会联盟领导人马库斯·泽德尔也要求全额补偿所谓的“冷累进”。这指的是一种情况：工资上涨仅能弥补通胀，但由于进入更高的税率档次，员工需要缴纳更多税款。

基民盟/基社盟联盟长期以来主张通过调整税率来全额补偿这一影响。与此同时，这将减少德国联邦州的税收收入。北莱茵-威斯特法伦州州长亨德里克·维斯特此前称，这种补偿是可取的，但不可行。绿党主席弗兰齐斯卡·布兰特纳批评泽德尔的新倡议，称其不负责任。

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最大支出为社会领域

劳动和社会政策将成为预算中最大的部分。劳动部长亚历山大·施魏策尔将可支出约2030亿欧元：其中约580亿欧元用于与劳动力市场相关的支出，主要是基本社会保障；另有1430亿欧元用于养老保险和老年基本保障。

在预算准备的最后阶段，执政联盟将联邦对养老保险的缴款削减了近20亿欧元。维尔茨堡大学经济学教授彼得·博芬格批评该决定，称其将联邦预算的融资负担转嫁给了养老保险缴费者。

预算周的高潮将是周三就总理和联邦总理府预算举行的总体辩论。预计政府借款将成为主要议题之一：政府计划在2027年总共新增超过2100亿欧元债务。

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