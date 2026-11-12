德国联邦议院通过了一项法律，扩大海关在打击国际洗钱和有组织犯罪方面的权限。联盟党和社民党党团，以及德国选择党投票支持该法律。左翼党表示反对，联盟90/绿党弃权，据《明镜周刊》报道。

无犯罪嫌疑即可核查资产

该法律的关键规定是建立新的行政调查和资产保全机制。即使没有刑事诉讼所需的初步嫌疑，只要对财产的合法来源存在合理疑问，也可以适用这一机制。

根据法案，价值超过10万欧元的资产通常将被视为重大资产。对于需要登记的财产，包括房地产和车辆，门槛设为5万欧元。对没收财产的最终决定将由数名法官组成的财政法院作出。

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预期收入与部门加强

根据法案中列出的测算，新权限自2028年起每年可带来约3.08亿欧元收入。该评估考虑了包括房地产、豪华汽车、艺术品和加密资产在内的资产，并基于约一半程序能够成功的假设。

根据报道中引用的估算，德国每年被洗白的非法资金约为1000亿欧元。社民党议员英戈·福格尔在议会表示，为了打击犯罪组织，必须影响其资金流、财产和经济实力。

该法律还规定合并调查部门，加强非法就业金融监管部门的人员和资金保障，并改善政府机构之间的数据交换。财政部长拉尔斯·克林拜尔表示，将使用人工智能分析数据。

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