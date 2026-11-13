德国联邦议院扩大情报机构权限——《明镜周刊》

德国联邦议院通过了一项大规模情报立法改革，扩大情报机构在打击间谍活动、恐怖主义和破坏活动方面的权限。共有309名议员投票赞成，190名反对，另有71名弃权，《明镜周刊》报道。

情报机构的新工具

德国联邦情报局（BND）和联邦宪法保卫局（BfV）将获得更多监控电信通信和比对生物识别数据的能力。此前主要负责收集信息和开展监视的BfV，在特定条件下将能够秘密进入住宅，并针对爆炸物或武器采取措施。

拘留人员和进行公开搜查的权力仍将由警方保留。个别措施的合法性将由一个包括前法官在内的专门机构预先审查。

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BND在境外的权限

负责对外情报工作的BND还将获得实施行动干预的权限。尤其是，该机构将能够在境外使国家黑客组织的服务器瘫痪。

基民盟/基社盟和社民党联盟称，这项改革是由于来自外国情报机构的威胁加剧，主要是来自俄罗斯、中国和伊朗的威胁。按照其设想，这些变化将减少德国对从友好国家获得的情报信息的依赖。

反对派表示，这项改革取消了警察与情报机构之间的界限。内政部长亚历山大·多布林特称该法律为“世纪改革”，并表示德国是混合威胁、恐怖主义、极端主义和外国国家活动的目标。

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