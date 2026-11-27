德国联邦议院批准了2027年联邦预算，预算支出为5559亿欧元。这比2026年增加314亿欧元。最终投票后，各部委将从1月起使用获批资金，Tagesschau报道。

社会事务和国防支出最多

劳工和社会事务部将拥有最大预算，为2033亿欧元，比2026年多近60亿欧元。该部门将占联邦总支出的36.2%。

国防部常规预算将为1097亿欧元。此外，联邦国防军特别基金还将拨款299亿欧元。国防总支出将达到1396亿欧元——比去年约增加310亿欧元。

交通领域预算为253.5亿欧元，比2026年减少25.5亿欧元。研究、技术和航天部将获得219.7亿欧元，内政部将获得168.1亿欧元，比今年的数额约多10亿欧元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

医疗卫生和发展领域削减开支

卫生部预算将从2026年的217.7亿欧元降至2027年的151.2亿欧元。教育、家庭、老年人、妇女和青年部的预算将为159.3亿欧元，而一年前为166.6亿欧元。

经济合作与发展将获得95.8亿欧元，比2026年减少4.7%。外交部支出将小幅降至59.9亿欧元，而经济和能源部预算将为56.5亿欧元，比去年约少2.5亿欧元。

与此同时，总理府预算将增至53.8亿欧元。数字化和国家现代化部将获得15.2亿欧元，而司法和消费者权益保护部将获得12.2亿欧元，与今年基本持平。

关注我们在