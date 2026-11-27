德国联邦议院批准对所有消费者下调为期一年的电力税，并将从2028年起对含糖饮料征税。据Tagesschau报道，明年电力税将每千瓦时下调约2.3欧分。

据测算，年用电量为1,500千瓦时的单人家庭将节省34.50欧元。这项临时减税将使联邦预算支出近50亿欧元。其资金将来自可能不再需要用于支持可再生能源的资金。

含糖饮料税

新税将适用于每100毫升至少含5克糖的饮料。这一类别包括柠檬水、冰茶、能量饮料和加糖水果饮料。含甜味剂的Zero饮料、未添加糖的果汁和果汁汽水、无酒精啤酒及含酒精饮料将免征该税。

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每100毫升含糖5至7克的饮料，税率为每升25欧分；含糖7至9克的饮料为30欧分；超过9克的饮料为每升35欧分。计划为小型独立生产商设置例外。产品最终涨价幅度还将取决于生产商是否改变配方。

提高烈酒消费税

已通过的预算配套法还规定，从明年起将烈酒税率提高20%，包括朗姆酒、伏特加和谷物蒸馏酒。酒精含量低于15%的中间酒类产品也将受到影响，其中包括波特酒和雪利酒。

考虑到德国酿酒商，对包括德国起泡酒在内的起泡酒加税的措施已被撤回。葡萄酒和啤酒不适用这一酒类税。同时，预调酒税的征税范围将从目前酒精度不超过10%的混合酒精饮料扩大至酒精度不超过15%的产品；税率将略微下调，但食品行业预计每罐价格将上涨约1欧元。

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