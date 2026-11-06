德国联邦国防军在2023年至2025年期间向主管检察机关移交了724起案件，其中军人被怀疑可能侵犯性自主权。《明镜》报道。

纪律处分程序

德国国防部一名女发言人表示，不当性行为可能构成军人违反服役义务，即使其尚未达到刑事犯罪的程度。在这种情况下，可能启动司法纪律处分程序。

她表示，2024年至2026年期间，联邦国防军纪律检察部门就不当性行为启动了452项程序。截至11月4日，其中163项已最终结案，包括84起案件被终止。

在确定司法纪律处罚时，将考虑作出决定时已得到证实的所有违反服役义务行为。该发言人解释称，不当性行为可能是其中一种违规行为。

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内部调查

在有关不当性行为的报告数量增加的背景下，联邦国防军军事历史和社会科学中心委托开展了一项关于该问题隐蔽规模的研究。调查参与者被问及他们个人的服役经历。

据《明镜》报道，匿名参与调查的女性中约70%表示，她们在服役期间遭遇过性化的不当行为。该刊称，许多事件可能有主管人员牵涉其中。

军方圈内还表示，约30%的男性调查参与者称，他们本人曾成为受害者，或目睹过此类事件。研究结果公布后，计划让军人能够就性化不当行为案件向一个独立机构求助。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯将在联邦议院国防委员会下一次会议上介绍这项研究。

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