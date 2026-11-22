德国联邦国防军调整了向立陶宛大规模“Grand Eagle 26”演习调遣部队的计划：坦克和其他车辆没有以汽车车队沿波兰道路行进，而是通过铁路运送。据《明镜》周刊报道，消息援引了德国联邦国防军的消息人士。

调遣计划变更

最初，第10装甲师的部队计划以车队经波兰调遣至立陶宛。据《星期日图片报》报道，由于担心驶向北约东翼、在波兰道路上显眼的德国坦克车队可能会不必要地挑衅俄罗斯，该计划被改变。

《星期日图片报》指出，这一决定是在北约内部磋商后作出的。一名北约代表对该报表示，北约目前正密集演练应对紧急情况的行动，并在所有演习期间持续检查是否需要调整演习进程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

演练运输

据这名北约代表表示，此类调整的目的在于在威慑与避免不必要挑衅之间找到适当平衡。德国国防部对《星期日图片报》表示，改变运输方式并不罕见，且必须进行演练，因为现实情况下也可能出现这种需要。

立陶宛“Grand Eagle 26”演习的任务之一是快速向北约东翼调遣德国联邦国防军部队。

关注我们在