德国联邦国防军正在塞内加尔举行“快速雄鹰”演习，约1,000名德国军人与塞内加尔部队一道演练从一个模拟危机国家撤离人员。这是德国联邦国防军在非洲规模最大的演习，Tagesschau报道称。

撤离与对营地的袭击

在距离塞内加尔首都达喀尔约六小时车程的多吉定居点，军方为德国公民设置了一个模拟集结点。根据演习情景，疲惫、脱水和受伤的人员抵达这里。德国和塞内加尔军人检查他们的证件和行李。

随后，身份不明的武装人员模拟袭击营地。军人进入防御阵地，关闭主门并使用侦察无人机。多吉演习负责人费利克斯少校表示，若遭到炮击，军方将还击，并阻止敌方接近集结点。

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与塞内加尔的合作

演习将持续两周。约700名塞内加尔军人参与其中，达喀尔成为此次行动的后勤中心。七架A400M军用运输机往返于德国和西非之间。

快速部队师指挥官贾里德·曾布里茨基少将解释说，危机行动情景只能在德国和欧洲进行有限程度的演练。报道还提及德国联邦国防军在2021年塔利班掌权后于喀布尔开展的撤离行动，以及在2023年苏丹内战升级期间开展的撤离行动。

在2023年底德国军队从马里撤出期间，塞内加尔军人此前曾协助德国联邦国防军经由达喀尔撤离人员。塞内加尔还设有一个小型德国顾问组，塞内加尔军官候选人多年来一直在德国专家参与下接受培训。

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